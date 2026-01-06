Армия РФ ночью из артиллерии и дронами ударила по энергетике Донетчины: в области есть абоненты без света

Ночью 6 января российские войска из артиллерии и дронами нанесли удары по энергетическим объектам в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В результате атаки есть обесточенные абоненты в регионе.



«Восстановительные работы проходят везде, где сейчас это позволяют условия безопасности», – заявили в компании.

Напомним, что 5 января в городе Краматорск на Донетчине возник пожар в частном доме, хозяин жилья успел спастись.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко