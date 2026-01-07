«Шахеды» массированно атаковали Кривой Рог: в городе повреждены предприятия, ранены восемь человек

7 января дроны-камикадзе «Шахед» массированно атаковали Кривой Рог. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.



В результате удара ранения получили три человека. Их в состоянии средней тяжести доставили в больницу.



Обновлено. Вилкул рассказал, что количество раненых возросло до восьми человек.



Два человека в тяжелом состоянии в операционной.



Исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что в городе повреждены два частных предприятия.

Напомним, что 6 января российский дрон ударил по городу Константиновка на Донетчине, в результате чего ранен один человек.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко