Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
«Шахеди» масовано атакували Кривий Ріг: у місті пошкоджені підприємства, поранені вісім людей
07 січня 2026, 17:17

«Шахеди» масовано атакували Кривий Ріг: у місті пошкоджені підприємства, поранені вісім людей

7 січня дрони-камікадзе «Шахед» масовано атакували Кривий Ріг. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Внаслідок удару поранення отримали три людини. Їх у стані середньої важкості доправили до лікарні.

Оновлено. Вілкул розповів, що кількість поранених зросла до восьми людей.

Дві людини у важкому стані в операційній.

Виконувач обов'язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив, що у місті пошкоджені два приватних підприємства. 

Нагадаємо, що 6 січня російський дрон вдарив по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого поранена одна людина.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Олександр Вілкул
Місця
Кривий Ріг
Організації
ЗС РФ
Інше
Війна Поранені Атака БПЛА Шахеди Підприємства
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:30
Окуповану Луганщину вночі атакували безпілотники
11:28
СБС вдарили по військових об'єктах в РФ та на окупованих територіях
10:47
Окупація: у Лисичанську та Рубіжному обіцяють повернути електрику надвечір
17:27
Розібрано та вивезено: доля промислових об'єктів в окупації ►
12:23
Малий бізнес на ТОТ Донеччини опинився на межі закриття
10:25
У Маріуполі людей, які втратили дім, намагаються заселити у «безгоспні» квартири: на місці їх будинків будують житло для росіян
09:30
На окупованій Луганщині згортають соцвиплати під стандарти РФ
15:51
У ДТП під Алчевськом загинув командир 136-ї бригади РФ
12:31
Одна стихія — дві реальності: у РФ — розслідують, у Луганську — звітують
09:29
Система освіти окупованої Херсонщини залишилася без фінансування
08:28
«АТЕШ» заявив про масштабні репресії проти вірян у Криму
17:13
Окуповану Луганщину засипало снігом: проблеми мешканців тонуть у звітах «ЛНР»
16:10
Не простояла й тижня: у Луганську демонтують міську ялинку
12:10
Захоплена частина Запорізької області — понад добу без світла
09:54
На окупованій Донеччині звільняють понад тисячу енергетиків
09:09
На фоні розмов про мир Україна вивозить тисячі дітей із прифронтових регіонів
21:45
Українські дрони спалили нафтобазу в окупованих Ровеньках
17:36
Росія системно витісняє українців з окупованих територій
14:14
ЦНС запустив чат-бот для безпечного зв’язку з ТОТ
13:01
Вночі атакували енергетику окупованої Луганської області: чотири міста залишилися повністю без світла
12:02
У Луганську примушують встановлювати месенджер Max
10:39
Український FPV-дрон уразив техніку РФ поблизу Донецька на дистанції 60 км
10:32
DeepState: Луганська область майже повністю окупована, Донецька — приблизно на 80%
19:58
СБС знищили російські ЗРК «Тор» та РЛС комплекс С-350 «Вітязь» на окупованій Донеччині
17:09
У Хорлах ліквідовано начальника окупаційної поліції
14:45
Генштаб ЗСУ підтвердив удари по НПЗ у Краснодарському краї та військових об'єктах на ТОТ
13:35
ССО знищили командний пункт РФ і склад Shahed на Донеччині
11:00
Після Слов'янська: Пушилін пов'язав доступ до води із продовженням війни
09:59
«АТЕШ» активізував агітацію в окупованому Луганську
08:50
Удар по Хорлах у Херсонській області: заяви окупантів без доказів
усі новини
07:24
DeepState повідомив про окупацію сіл у Донецькій та Сумській областях
22:59
В Україні з 8 січня можливі додаткові відключення світла. З чим це пов'язано
21:53
У ССО показали, як зачистили позицію і взяли в полон російських військових на Донеччині
21:35
В ОВА розповіли, скільки людей залишається у Костянтинівці та Покровську
21:10
Українські десантники відбили масований штурм військ РФ з бронетехнікою на Покровському напрямку: загинули десятки окупантів
20:06
На Слов'янській ТЕС скорочують та відправляють у простій робітників: у ЗМІ розповіли, що відомо
19:25
ЗСУ уразили артилерію російської армії на Лиманському напрямку: кадри
18:06
Росія ракетами та «шахедами» вдарила по портах Одеської області: дві людини загинули, ще вісім – поранені
17:38
Українська армія знищила російські пункти управління БПЛА під Добропіллям
17:17
«Шахеди» масовано атакували Кривий Ріг: у місті пошкоджені підприємства, поранені вісім людей
17:05
США оприлюднили відео захоплення танкера «тіньового флоту» РФ
17:03
Російський дрон вдарив по Костянтинівці: поранена одна людина
16:30
Окуповану Луганщину вночі атакували безпілотники
16:08
РФ вдарила по об`єкту критичної інфраструктури Краматорська: без газу понад 200 абонентів
16:06
У Херсоні чоловік загинув через вибух знайденого предмета
15:55
Рятувальники за добу ліквідували шесть пожеж у Донецькій області
15:49
Українські розвідники провели рейд у глибокий тил окупантів у Запорізькій області
15:10
США захопили танкер із венесуельською нафтою під прапором РФ
15:08
У Гуляйполі затримали «глухонімого» російського військового
14:32
Сили оборони обстріляли НПЗ у Росії
14:30
Lockheed Martin утричі збільшить виробництво ракет до Patriot
14:20
СБУ затримала неповнолітню коригувальницю удару по ТЕЦ у Кропивницькому
13:59
ЗСУ атакувала склад матеріально-технічних засобів на окупованій Донеччині
13:46
Війська РФ намагаються захопити Дронівку: у ОК «Схід» розповіли деталі
13:25
У Чехії прибрали прапор України з урядової будівлі
12:50
DeepState зафіксував просування армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
12:45
FPV-дрони загрожують Краматорську й Слов’янську: міста не готові
12:02
Росія завдала близько півтори тисячі ударів дронами та бомбами по Донецькій області
11:50
Окупанти маскують міномети «цегляними» конструкціями під завали
11:28
СБС вдарили по військових об'єктах в РФ та на окупованих територіях
усі новини
ВІДЕО
Полонений окупант на Донеччині. Фото: кадр із відео У ССО показали, як зачистили позицію і взяли в полон російських військових на Донеччині
07 січня, 21:53
Удар по російському танку на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники відбили масований штурм військ РФ з бронетехнікою на Покровському напрямку: загинули десятки окупантів
07 січня, 21:10
Російська артилерія на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ уразили артилерію російської армії на Лиманському напрямку: кадри
07 січня, 19:25
Удар по російському пункту управління БПЛА під Добропіллям. Фото: кадр із відео Українська армія знищила російські пункти управління БПЛА під Добропіллям
07 січня, 17:38
Затримання танкера «тіньового флоту». США оприлюднили відео захоплення танкера «тіньового флоту» РФ
07 січня, 17:05
Дно Каховського водосховища. Кадр із відео Українські розвідники провели рейд у глибокий тил окупантів у Запорізькій області
07 січня, 15:49

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір