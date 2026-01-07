«Шахеди» масовано атакували Кривий Ріг: у місті пошкоджені підприємства, поранені вісім людей

7 січня дрони-камікадзе «Шахед» масовано атакували Кривий Ріг. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Внаслідок удару поранення отримали три людини. Їх у стані середньої важкості доправили до лікарні.
Оновлено. Вілкул розповів, що кількість поранених зросла до восьми людей.
Дві людини у важкому стані в операційній.
Виконувач обов'язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив, що у місті пошкоджені два приватних підприємства.
Нагадаємо, що 6 січня російський дрон вдарив по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого поранена одна людина.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко