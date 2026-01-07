«Шахеди» масовано атакували Кривий Ріг: у місті пошкоджені підприємства, поранені вісім людей

7 січня дрони-камікадзе «Шахед» масовано атакували Кривий Ріг. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.



Внаслідок удару поранення отримали три людини. Їх у стані середньої важкості доправили до лікарні.



Оновлено. Вілкул розповів, що кількість поранених зросла до восьми людей.



Дві людини у важкому стані в операційній.



Виконувач обов'язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив, що у місті пошкоджені два приватних підприємства.

Нагадаємо, що 6 січня російський дрон вдарив по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого поранена одна людина.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко