ЗСУ уразили артилерію російської армії на Лиманському напрямку: кадри

Російська артилерія на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

Пілоти дронів батальйону Signum 53-ї механізованої бригади ЗСУ уразили три гармати та міномет російських військ на Лиманському напрямку. Про це повідомили у батальйоні.



Першу гармату вивели з ладу двома ударами: прямим влучанням у ствол та механізм управління. У наступних двох гарматах уразили стволи.



Також окупанти намагалися розгорнути нову позицію та готували місце під міномет. Однак українські бійці виявили ціль та знищили міномет з боєкомплектом ще до першого пострілу.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко