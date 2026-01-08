В окупованому Лисичанську з 2 січня практично немає світла: критична інфраструктура зупинена – ОВА

Пошкоджений енергетичний об'єкт на окупованій Луганщині після атаки 2 січня. Фото: «Уряд ЛНР»

В окупованому місті Лисичанськ Луганської області з 2 січня немає електропостачання навіть у тих районах, де воно було раніше. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, у місті зупинені й об'єкти критичної інфраструктури.



«Світло з'являється епізодично на кілька годин один раз у 2-3 дні. «На папері» ремонти в окупантів уже виконані», – сказав Харченко.

Нагадаємо, що вночі 2 січня атакували енергетику окупованої Луганської області, внаслідок чого чотири міста залишилися без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко