В окупованому Лисичанську з 2 січня практично немає світла: критична інфраструктура зупинена – ОВА

В окупованому місті Лисичанськ Луганської області з 2 січня немає електропостачання навіть у тих районах, де воно було раніше. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.
За його словами, у місті зупинені й об'єкти критичної інфраструктури.
«Світло з'являється епізодично на кілька годин один раз у 2-3 дні. «На папері» ремонти в окупантів уже виконані», – сказав Харченко.
Нагадаємо, що вночі 2 січня атакували енергетику окупованої Луганської області, внаслідок чого чотири міста залишилися без світла.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко