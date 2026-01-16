Опубліковано відео «Шахедів», що летять над Дніпром у бік Херсона

Кадр з перехоплювача на «Шахед».

У мережі з’явилося високоякісне відео перехоплення дронів «Шахед», які летять на низькій висоті вздовж річки Дніпро поблизу Херсона.

В описі до відео зазначено, що деякі БПЛА обладнані камерами заднього виду для виявлення перехоплювачів. На кадрах чітко видно, як ворожі безпілотники рухаються вздовж річки, маневруючи між об’єктами.

High-quality video interception of group of Shahed flying на дуже низькому рівні протягом Dnipro річки і past Kherson. Кожен має rear-view camera налагоджений для виявлення interceptor drones. https://t.co/9KKEwu2tFJ pic.twitter.com/uPLRowUsTn — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) January 15, 2026

Раніше екіпажі українських перехоплювачів фіксували «Шахеди» із камерами як знизу, так і зверху, що дозволяє дронам ефективніше обходити систему ППО та відстежувати перехоплювачі.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»