Коммунальный коллапс в РФ: аварии накрыли страну

Фото: СВРУ

В разных регионах России зафиксирована масштабная серия коммунальных аварий, которая привела к перебоям с отоплением, водоснабжением и электричеством. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.



Изношенность инженерных сетей, отсутствие системных ремонтов и экстремальные морозы обострили ситуацию — в ряде городов инфраструктура фактически перестала функционировать.



В Красноярском крае несколько поселков остались без электроснабжения, температура в домах резко упала на фоне 30-градусных морозов.



В Карабаше Челябинской области около четырех тысяч жителей остались без отопления после прорыва теплотрассы, холод затронул школы, детские сады и больницы.



В Омске авария на ТЭЦ привела к отключению тепла в части города, в Кемерово прорыв водопровода затопил центральные улицы и парализовал движение транспорта.



В Томске без холодной воды остались более 600 домов, а в Новосибирске подтопления подъездов и парковок стали обычным явлением.



В Железногорске Курской области без тепла оказались почти 150 домов и социальные учреждения, а Ростов-на-Дону вновь столкнулся с серией прорывов труб, несмотря на недавние ремонты.



Эксперты отмечают, что происходящее свидетельствует о глубоком системном кризисе коммунального сектора России и деградации критической инфраструктуры.