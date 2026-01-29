ЄС виділяє 145 млн євро екстреної допомоги Україні та кредит «Нафтогазу»

Європейська комісія оголосила про виділення Україні 145 мільйонів євро екстреної гуманітарної допомоги на тлі посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру та різкого похолодання.



Як повідомляється на офіційному сайті Єврокомісії, кошти будуть спрямовані на забезпечення найбільш уразливих категорій населення захистом та житлом, продовольством, грошовою підтримкою, психосоціальною допомогою, а також доступом до води та медичних послуг.



Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Аджа Лябіб наголосила, що ситуація в Україні залишається критичною через погодні умови та цілеспрямовані удари по енергетиці.



«Наступного тижня в Києві може бути −24 градуси. Росія намагається заморозити український народ до покірності. Європа цього не допустить», — заявила вона.

Окремо Європейська комісія виділила 8 мільйонів євро Молдові для підтримки українських біженців, що знаходяться на території країни.



Крім того, Єврокомісія спільно з Європейським інвестиційним банком надала державній компанії «Нафтогаз України» додатковий екстрений кредит у розмірі 50 мільйонів євро. Про це повідомила пресслужба ЄК, пише «Європейська правда».



Фінансування призначене для підтримки енергетичної системи України в умовах однієї із найсуворіших зим із початку повномасштабної війни. Очікується, що ці кошти допоможуть забезпечити опалення та стабільне енергопостачання для домогосподарств, критично важливих служб та підприємств по всій країні.



Кредит надано у рамках програми Ukraine Facility. Загальний обсяг допомоги ЄС на закупівлю газу для екстрених потреб у зимовий період 2025—2026 років сягнув 977 мільйонів євро.



Окремою умовою угоди є зобов'язання «Нафтогазу» реінвестувати суму, еквівалентну отриманому фінансуванню, у проєкти щодо розвитку відновлюваної енергетики та декарбонізації.

Нагадаємо, відсутність електроенергії від одного до трьох днів — типова ситуація для міст та селищ підконтрольної частини Донецької області. У деяких населених пунктах людям доводилося без світла сидіти до двох тижнів.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»