Російські війська обстріляли енергетику Донецької області: частина споживачів залишилася без світла

Російська армія завдала удару по енергетичній інфраструктурі у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Пошкоджене енергообладнання. Внаслідок атаки знеструмлені споживачі у регіоні.



«Відновлювальні роботи здійснюються скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація», – заявили в компанії.

Нагадаємо, що ввечері 29 січня російський безпілотник влучив у будинок у місті Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого виникла пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко