Росія не завдавала ударів по об'єктах енергетики регіонів, крім Донецької області — Зеленський

Протягом доби російські війська продовжували завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та транспортній логістиці у низці регіонів України. Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за підсумками п'ятниці.

За його словами, з ночі на п'ятницю в більшості областей України не фіксувалися удари по об'єктах енергетики, проте на Донеччині було зафіксовано один авіаудар по газовій інфраструктурі. Водночас Росія, зазначив президент, переорієнтується на атаки з логістики та вузлових об'єктів.

Зокрема, на Дніпропетровщині було вражено спеціальний вагон-електростанція Укрзалізниця. Зеленський наголосив, що залізничники продовжують працювати та забезпечують сполучення у всіх регіонах країни.

Протягом дня також продовжувалися атаки дронами та авіабомбами. У Харківській області російські війська завдали балістичного удару по складах американської компанії Philip Morris, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Під ударами також знаходилися Нікополь, Херсон та прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

Президент зазначив, що Україна дотримується дзеркального підходу щодо обмеження ударів по енергетичних об'єктах. За його словами, Сполучені Штати раніше заявляли про тижневий період утримання від таких атак, відлік якого розпочався в ніч проти п'ятниці.

"Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російським енергооб'єктам", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні у Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що російські окупанти активно використовують авіацію для скидання керованих авіабомб на Донецьку область.



У другій половині дня 30 січня стало відомо, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено газопостачальну систему у місті Дружківці Донецької області.



Авторка новини: Юлія Діденко, головна редакторка сайту «Новини Донбасу»