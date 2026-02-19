Войска России ударили по энергетике Донецкой области: часть жителей осталась без света

Российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В результате удара обесточены потребители в регионе.



«Там, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов», – отметили в компании.

Напомним, что вечером 17 февраля российские беспилотники атаковали город Славянск на Донетчине, в результате чего возник масштабный пожар на складе.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко