Війська Росії вдарили по енергетиці Донецької області: частина жителів залишилася без світла

Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Внаслідок удару знеструмлені споживачі у регіоні.



«Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, що ввечері 17 лютого російські безпілотники атакували місто Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого виникла масштабна пожежа на складі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко