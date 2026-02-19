Повінь на Луганщині: підтоплені 15 окупованих населених пунктів та понад 10 мостів

Повінь на окупованій Луганщині. Фото: угруповання «ЛНР»

В окупованій Луганській області через повінь підтоплені 15 населених пунктів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, підтоплення зафіксували на території шести адміністративно-територіальних одиниць.



«Найскладніша ситуація з підтопленням зберігається на Сватівщині. З деяких сіл люди просто не можуть виїхати. Окупаційна влада прогнозує подальше погіршення розвитку подій», – сказав Харченко.



У так званому «Уряді ЛНР» заявили, що через активне танення снігу зафіксували підтоплення 83 присадибних ділянок та 11 низьководних мостів у шести районах.



«Найважча ситуація спостерігається у Сватівському районі. На окремих територіях запроваджений режим «підвищеної готовності». Переправа через міст у селі Закотне у Новопсковському районі закрита до повного врегулювання ситуації з паводком та підтвердження безпеки», – сказали у псевдоуряді.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині через повінь порушене сполучення з кількома населеними пунктами.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко