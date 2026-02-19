Франція передає Україні пакет допомоги у розмірі 71 млн євро

Денис Шмігаль та Ролан Лексюр. Фото: скриншот

Франція надасть грантову фінансову підтримку у розмірі 71 млн євро, частина якої буде спрямована на енергетичний сектор України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.



Крім того, Україна та Франція підписали документ про співпрацю у галузі ядерної енергетики.



За словами Шмигаля, цим закладаємо міцну основу для поглиблення стратегічного партнерства та формуємо рамку оновлення та модернізації енергетичного сектору України.



«Щиро вдячний французьким партнерам за підтримку. Україна отримала вже понад 50 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги, зокрема понад 140 потужних генераторів. Ще 5,7 млн євро Франція направила до Фонду підтримки енергетики. Окрема подяка французькому уряду за рішення поставити додатково 150 генераторів в Україну протягом лютого», — резюмував міністр енергетики.



Раніше ми писали, що Швеція представила 21 пакет військової підтримки для України на суму близько 1,4 мільярда доларів США.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

