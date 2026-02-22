Два беспилотника атаковали нефтебазу в Луганске

Под утро, 22 февраля, Луганск подвергся обстрелу с применением беспилотных летательных аппаратов. По территории нефтебазы в южной части города нанесли удар два БПЛА.



Как сообщил главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник, в результате атаки был поврежден один из резервуаров с топливом. Повреждение привело к возгоранию на объекте. Ранение получил сотрудник службы охраны предприятия.



После удара в южной части Луганска сохраняется сильное задымление, которое заметно из разных районов города.

Напомним, ракеты «Фламинго» поразили военный завод, где РФ производит баллистические ракеты — Генштаб ВСУ.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»