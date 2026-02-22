Заложники «русского мира»: что дало оккупированному Донбассу признание РФ

Разрушенный Мариуполь, 2022 год

21 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о так называемом «признании» «ЛНР» и «ДНР». Этот шаг Кремль подал как «защиту людей Донбасса», однако для жителей оккупированных территорий он не принес ни безопасности, ни благополучия — лишь закрепил войну и бесправие.



Под видом «признания» Россия фактически узаконила свою военную и политическую оккупацию. Для людей это означало не мир, а усиление контроля: появление российских войск, навязывание российских паспортов, ликвидацию украинских школ, СМИ и местного самоуправления. Любое инакомыслие стало опасным — за проукраинскую позицию начали сажать, похищать и вынуждать к бегству.

Экономическая ситуация не улучшилась. Обещанные «социальные стандарты» так и не стали реальностью: работы не прибавилось, наступил водный кризис, предприятия разрушались или вывозились в Россию, а пенсии и выплаты превратились в инструмент шантажа и лояльности.



Регион окончательно отрезали от Украины и мира, лишив людей связи с близкими и права на нормальное будущее. Главным итогом «признания» стало то, что жители оккупированных территорий превратились в заложников большой войны.



Этот шаг стал прямым преддверием полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года и показал: речь шла не о защите людей, а об оправдании агрессии и расширении контроля.

Напомним, после того, как Россия якобы признала захваченные территории своими и аннексировала их в сентябре 2022 года, жилье, не внесенное в Росреестр, незаконно признают бесхозным и передают в муниципальную собственность.



Это происходит в каждом населенном пункте по всей оккупировнной территории. Сейчас таких объектов уже тысячи.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»