Регистрация недвижимости и квартиры в Мариуполе: новые правила для украинцев в оккупации

В оккупированной части Донецкой области с 18 января 2026 года изменился порядок приема украинских документов на недвижимость. Их разрешили подавать через «многофункциональные центры» (МФЦ) по месту проживания, а не напрямую в «комиссии».



Принимаются документы украинского образца, выданные после 11 мая 2014 года. После приема в «МФЦ» бумаги передают в «региональную комиссию», которая в течение одного месяца проверяет их на соответствие законодательству РФ.

При положительном решении пакет направляют в росреестр, а готовые документы выдают заявителю снова через «МФЦ». Для личной подачи нужны: удостоверение личности и документ на недвижимость, а при наличии — нотариальный отказ или приостановку в госрегистрации.



Если действует представитель, требуется документ, подтверждающий его полномочия. Параллельно в Мариуполе начали распределять муниципальные компенсационные квартиры по обновленному порядку.

В первую очередь жилье предоставляют жителям старше 80 лет — более 500 человек должны получить квартиры в течение месяца. Далее распределение продолжится по общей очереди.

Напомним, после того, как Россия якобы признала захваченные территории своими и аннексировала их в сентябре 2022 года, жилье, не внесенное в Росреестр, незаконно признают бесхозным и передают в муниципальную собственность.

Это происходит в каждом населенном пункте по всей оккупировнной территории. Сейчас таких объектов уже тысячи.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»