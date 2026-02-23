Реєстрація нерухомості та квартири у Маріуполі: нові правила для українців в окупації

Фото з пропагандистського ресурсу

В окупованій частині Донецької області з 18 січня 2026 року змінився порядок подання українських документів на нерухомість. Їх дозволили подавати через «багатофункціональні центри» (МФЦ) за місцем проживання, а не безпосередньо в комісії.



Приймаються документи українського зразка, видані після 11 травня 2014 року. Після прийому до «МФЦ» папери передають до «регіональної комісії», яка протягом одного місяця перевіряє їх на відповідність законодавству РФ.

При позитивному рішенні пакет направляють до реєстру, а готові документи видають заявникові знову через «МФЦ». Для особистого подання потрібні: посвідчення особи та документ на нерухомість, а за наявності нотаріальна відмова або призупинення у держреєстрації.



Якщо діє представник, потрібен документ, що підтверджує його повноваження. Паралельно у Маріуполі почали розподіляти муніципальні компенсаційні квартири за оновленим порядком.

Насамперед житло надають мешканцям старше 80 років — понад 500 осіб мають отримати квартири протягом місяця. Далі розподіл продовжиться за загальною чергою.

Нагадаємо, після того, як Росія нібито визнала захоплені території своїми і анексувала їх у вересні 2022 року, житло, не внесене до росреєстру, незаконно визнають безхазяйним та передають у муніципальну власність.

Це відбувається у кожному населеному пункті по всій окупованій території. Нині таких об'єктів уже тисячі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»