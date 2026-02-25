Украинские пилоты дронов уничтожили «Град», бронетехнику и позиции БПЛА российских войск на Лиманском направлении

Пилоты дронов подразделения беспилотных авиационных комплексов «Феникс» ГПСУ уничтожили РСЗО «Град» и бронетехнику российской армии на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Также пограничники уничтожили позиции операторов БПЛА и штурмовиков оккупантов.
Напомним, что Силы обороны Украины провели наступление и вернули под контроль важные позиции на Запорожье, бойцам удалось создать плацдарм.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко