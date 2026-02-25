Украинские пилоты дронов уничтожили «Град», бронетехнику и позиции БПЛА российских войск на Лиманском направлении

Удар по российскому РСЗО «Град» на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

Пилоты дронов подразделения беспилотных авиационных комплексов «Феникс» ГПСУ уничтожили РСЗО «Град» и бронетехнику российской армии на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.



Также пограничники уничтожили позиции операторов БПЛА и штурмовиков оккупантов.

Напомним, что Силы обороны Украины провели наступление и вернули под контроль важные позиции на Запорожье, бойцам удалось создать плацдарм.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко