Войска России ударили по энергетике в Донецкой области: часть жителей осталась без света

Российские захватчики атаковали объекты энергетики в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В результате удара есть новые обесточивания в регионе.



«Везде, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех обесточенных потребителей», – отметили в компании.

Напомним, что ночью 26 февраля «шахеды» атаковали Кривой Рог, в результате чего дрон попал в пятиэтажку и есть раненые.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко