Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Шахеды» ночью атаковали Кривой Рог: дрон попал в пятиэтажку, есть раненые
26 февраля 2026, 10:30

«Шахеды» ночью атаковали Кривой Рог: дрон попал в пятиэтажку, есть раненые

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: Днепропетровская ОВА Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: Днепропетровская ОВА

Ночью 26 февраля российские оккупанты беспилотниками «Шахед» ударили по Кривому Рогу. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Один из дронов попал в пятиэтажку, в результате чего дом серьезно поврежден. Всего в городе повреждены 10 домов, детский сад, пожарная часть, административные здания и автомобили.

Ранения получили 83-летняя женщина и 89-летний мужчина.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа рассказал, что пострадавших госпитализировали.

По данным ГСЧС Украины, загорелся автомобиль.

Спасатели потушили пожар.

Напомним, что ночью 26 февраля армия РФ ракетами, авиабомбами и «шахедами» массированно атаковала Запорожье, в результате чего загорелся «Эпицентр» и пострадали девять человек.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Александр Вилкул Александр Ганжа
Места
Кривой Рог
Прочее
гсчс ВС РФ
Прочее
Пожар Война раненые Шахеды Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:17
Партизаны сорвали работу РЭБ в Крыму и открыли путь дронам
21:53
ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов в Донецкой области
19:11
ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации»
13:13
ССО поразили С-400 и уничтожили «Панцирь-С1» в Крыму
09:52
На оккупированной Луганщине детей с семи лет будут учить стрелять и управлять дронами – ОВА
19:55
На захваченной Луганщине проблемы с интернетом: оккупанты заявили о хакерской атаке на «провайдеров»
18:11
Пасечник заявил об ударах по энергетике оккупированной Луганщины: ряд населенных пунктов без света
16:59
Жителя Мариуполя приговорили к колонии за комментарии в Telegram
16:30
Украинские дроны уничтожили РСЗО, ракетный комплекс и радиолокационную станцию оккупантов в Крыму и Запорожской области
16:15
Силы обороны ударили по МТС и ремонтной базе российских солдат в Запорожской области
15:34
ВСУ поразили на оккупированной Донетчине пункты управления и склады боеприпасов
14:58
Акция сопротивления прошла в оккупированных городах от Донецка до Ялты
16:25
Zangi: альтернатива для жителей в оккупации, если заблокируют Telegram
16:20
Оккупанты в захваченном Луганске могут отобрать жилье
15:30
На оккупированной части Луганской области усилили мобилизацию
12:45
В Донецкой области поражены склады боеприпасов и технических средств оккупантов
10:41
Регистрация недвижимости и квартиры в Мариуполе: новые правила для украинцев в оккупации
10:30
В Луганске бизнес обязывают установить видеонаблюдение
15:20
Заложники «русского мира»: что дало оккупированному Донбассу признание РФ
13:54
Кремль загоняет людей в оккупации в Max
все новости
12:44
Российские войска из артиллерии обстреляли Краматорскую громаду: повреждены дома, есть раненые
12:39
Украинский дрон-бомбардировщик самоликвидировался после атаки
12:21
Российская армия обстреляла Дружковку: город остался полностью без света
11:37
Войска России ударили по энергетике в Донецкой области: часть жителей осталась без света
11:33
За сутки армия РФ ударила КАБами по Дружковке и беспилотниками по Славянску
11:22
Украина впервые получит сжиженный газ через Литву
10:59
В Воздушных Силах ВСУ назвали число сбитых ракет и дронов РФ
10:52
Планы Британии по военному присутствию в Украине изменились от 60 тысяч к 5 тысячам
10:30
«Шахеды» ночью атаковали Кривой Рог: дрон попал в пятиэтажку, есть раненые
10:08
Армия РФ ракетами, авиабомбами и «шахедами» массированно атаковала Запорожье: загорелся «Эпицентр», пострадали девять человек
09:45
В Украине задерживаются поезда, в Краматорск и Запорожье везут автобусами
09:39
РФ нанесла комбинированный удар по Украине 26 февраля: детали
09:17
Россия ракетами и «шахедами» массированно ударила по Харькову: возникли пожары, ранены 10 человек
09:17
Партизаны сорвали работу РЭБ в Крыму и открыли путь дронам
08:58
РФ ударила по энергообъекту в Одесской области
08:41
За сутки российских обстрелов в Донецкой области ранены трое мирных жителей
08:18
Митрополита Арсения освободили из-под стражи в зале суда
22:42
Зеленский обсудил с Трампом двусторонние переговоры и переход на уровень встречи с участием РФ
21:53
ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов в Донецкой области
20:58
DeepState зафиксировал продвижение армии РФ в Краматорском районе
все новости
ВИДЕО
Фрагмент тяжелого дрона ВСУ после самоликвидации. Украинский дрон-бомбардировщик самоликвидировался после атаки
26 февраля, 12:39
Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА Армия РФ ракетами, авиабомбами и «шахедами» массированно атаковала Запорожье: загорелся «Эпицентр», пострадали девять человек
26 февраля, 10:08
Фото: ГСЧС Полтавской области. РФ нанесла комбинированный удар по Украине 26 февраля: детали
26 февраля, 09:39
Последствия атаки на Харьков. Фото: ГСЧС Россия ракетами и «шахедами» массированно ударила по Харькову: возникли пожары, ранены 10 человек
26 февраля, 09:17
ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации» ISW: Кремль готовит поэтапный призыв резервистов без «большой мобилизации»
25 февраля, 19:11
Фото: Национальная полиция Украины В Константиновке и Лимане самая критическая гуманитарная ситуация
25 февраля, 17:46
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор