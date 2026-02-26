«Шахеды» ночью атаковали Кривой Рог: дрон попал в пятиэтажку, есть раненые

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: Днепропетровская ОВА

Ночью 26 февраля российские оккупанты беспилотниками «Шахед» ударили по Кривому Рогу. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.



Один из дронов попал в пятиэтажку, в результате чего дом серьезно поврежден. Всего в городе повреждены 10 домов, детский сад, пожарная часть, административные здания и автомобили.



Ранения получили 83-летняя женщина и 89-летний мужчина.



Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа рассказал, что пострадавших госпитализировали.



По данным ГСЧС Украины, загорелся автомобиль.



Спасатели потушили пожар.

Напомним, что ночью 26 февраля армия РФ ракетами, авиабомбами и «шахедами» массированно атаковала Запорожье, в результате чего загорелся «Эпицентр» и пострадали девять человек.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко