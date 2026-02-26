Війська Росії вдарили по енергетиці у Донецькій області: частина жителів залишилася без світла

Російські загарбники атакували об'єкти енергетики у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Внаслідок удару є нові знеструмлення у регіоні.



«Всюди, де це зараз дозволяє безпекова ситуація, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, що вночі 26 лютого «шахеди» атакували Кривий Ріг, внаслідок чого дрон влучив у п'ятиповерхівку та є поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко