В Украину возвращены тела тысячи погибших воинов

Фото: Координационный штаб

В Украине состоялись репатриационные мероприятия, в ходе которых на территорию страны были возвращены 1000 тел (останков) погибших. По предварительной информации, полученной от российской стороны, они могут принадлежать украинским защитникам.

Об этом сообщил Координационный штаб. В дальнейшем следственные органы совместно с представителями экспертных учреждений Украины проведут все необходимые процедуры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.

Реализация репатриационных мероприятий стала возможной благодаря скоординированной работе представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также других структур сектора безопасности и обороны.

В Координационном штабе выразили благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие и поддержку в проведении репатриационных мероприятий.



Отдельно отмечена работа личного состава Объединенного центра обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества ВСУ, который осуществляет перевозку репатриированных тел в специализированные государственные учреждения, организует их передачу представителям правоохранительных органов системы МВД и судебно-медицинской экспертизы системы Минздрава.

Фото: Координационный штаб

Напомним, в 2025 году в ходе войны погибли четыре украинских журналиста.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»