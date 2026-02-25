Україна — серед країн, де 2025 року загинули представники ЗМІ

Фото: Донецька ОВА

У 2025 році у світі загинули щонайменше 129 журналістів та співробітників засобів масової інформації. Такі дані містяться у новому звіті Комітету із захисту журналістів (CPJ).



За оцінкою організації, це найвищий показник за понад тридцять років, з 1992 року — моменту початку систематичного обліку подібних випадків. Для порівняння, у 2024 році жертвами стали 124 журналісти.



Окрема увага у доповіді приділена війні в Україні. За даними CPJ, у 2025 році в ході війни загинули чотири українські журналісти. В організації наголошують, що робота представників ЗМІ у зоні бойових дій залишається однією з найнебезпечніших у світі, а ризики для місцевих репортерів найчастіше вищі, ніж для іноземних кореспондентів.



Загалом, як зазначається у звіті, військові конфлікти спричинили загибель 104 журналістів у всьому світі. Найбільше жертв зафіксовано в секторі Газа, де, за даними CPJ, 86 журналістів було вбито в результаті дій ізраїльської армії.



У Судані загинули дев'ять представників ЗМІ, у Мексиці — шість. Звіт також фіксує різке зростання кількості журналістів, які загинули внаслідок ударів безпілотників. Якщо у 2023 році було зареєстровано лише два такі випадки, то у 2025 році їх кількість зросла до 39.



У CPJ пов'язують цю динаміку із загальною ескалацією застосування дронів: кількість атак безпілотних систем у світі в період з 2020 по 2024 рік збільшилася більш ніж на 4000%.



В організації наголошують, що ситуація в Україні наочно демонструє сучасні загрози для журналістів — поєднання інтенсивних бойових дій, масового застосування дронів та відсутності безпечних умов для роботи поблизу лінії фронту.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про загибель журналістки телеканалу Freedom Олени Губанової та оператора Євгена Кармазіна у Краматорську вранці 23 жовтня 2025 року. Вони поїхали робити репортаж про вчорашній обстріл, але від удару дрону обидва загинули на місці.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»