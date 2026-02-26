В Україну повернуто тіла тисячі загиблих воїнів

Фото: Координаційний штаб

В Україні відбулися репатріаційні заходи, під час яких на територію країни було повернуто 1000 тіл (останків) загиблих. За попередньою інформацією, отриманою від російської сторони, вони можуть належати українським захисникам.

Про це повідомив Координаційний штаб. Надалі слідчі органи спільно з представниками експертних установ України проведуть усі необхідні процедури, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

Реалізація репатріаційних заходів стала можливою завдяки скоординованій роботі представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших секторів захисту та оборони.

У Координаційному штабі висловили подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку у проведенні репатріаційних заходів.



Окремо зазначено роботу особового складу Об'єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих тіл до спеціалізованих державних установ, організовує їх передачу представникам правоохоронних органів системи МВС та судово-медичної експертизи системи МОЗ.

Фото: Координаційний штаб

Нагадаємо, у 2025 році в ході війни загинули чотири українські журналісти.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»