На ТОТ Херсонської області фермерам анулюють декларації

На тимчасово окупованій частині Херсонської області аграрії повідомляють про системне анулювання декларацій на зерно. Про це інформує рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



За інформацією активістів, під виглядом перевірок з боку органів, що діють під контролем Россільгоспнагляду РФ, фермерам масово скасовують декларації на зерно. Без цих документів аграрії не можуть ані реалізувати врожай, ані вивезти його за межі регіону.



Після цього, як зазначають активісти, з’являються представники окупаційних адміністрацій, які через посередників пропонують викупити зерно за суттєво заниженими цінами. Надалі продукцію переоформлюють через підконтрольні лабораторії та реалізують як російське зерно.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році у тимчасово окупованому селі Григорівка Каховського району Херсонської області представники окупаційної влади вимагали від місцевих жителів передавати овочі на потреби так званої «СВО».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»