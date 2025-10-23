Все украинские книги изъяли на ВОТ Херсонщины во время рейдов

Активисты движения «Жовта Стрічка» сообщили, что во время очередного рейда по библиотекам на оккупированной части Херсонщины россияне изъяли все украинские книги.
Оккупанты отметили, что библиотеки «чистые» — в книжных шкафах осталась только советская и российская литература.
Хотя россияне могут считать это «эффективностью» своих репрессий, эта показная «победа» — пустая.
«Украинские книги могут быть сожжены, но память и воля народа остаются живыми. Сопротивление будет продолжаться до полного освобождения региона», — говорится в сообщении.
Ранее в Донецке студентов пугали отчислением за прослушивание украинской музыки.
