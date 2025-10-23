Все украинские книги изъяли на ВОТ Херсонщины во время рейдов

Пустые полки в библиотеках на ВОТ.

Активисты движения «Жовта Стрічка» сообщили, что во время очередного рейда по библиотекам на оккупированной части Херсонщины россияне изъяли все украинские книги.



Оккупанты отметили, что библиотеки «чистые» — в книжных шкафах осталась только советская и российская литература.



Хотя россияне могут считать это «эффективностью» своих репрессий, эта показная «победа» — пустая.



«Украинские книги могут быть сожжены, но память и воля народа остаются живыми. Сопротивление будет продолжаться до полного освобождения региона», — говорится в сообщении.

Ранее в Донецке студентов пугали отчислением за прослушивание украинской музыки.