Супутник зафіксував руйнування заводу в Дорогобужі

Наслідки атаки дронів FP-1.

Супутниковий знімок від 25 лютого 2026 року підтверджує значні руйнування на території підприємства з виробництва аміачних добрив у місті Дорогобуж Смоленської області РФ. Про це повідомляє український OSINT-канал «КіберБорошно».



На зображенні видно масштабну зону затемнення в центральній частині виробничого майданчика, що характерно для наслідків потужної пожежі або серії вибухів. Найбільші пошкодження зафіксовано в районі складу готової продукції, залізничного термінала та ділянки виробництва аміачної селітри.



У зоні залізничного термінала помітні сліди термічного впливу та пошкодження інфраструктури навантаження. У районі складу добрив спостерігається часткове руйнування покрівельних конструкцій і затемнення поверхні, що може свідчити про детонацію або інтенсивне горіння.



У центральній частині виробничого комплексу зафіксовано пошкодження естакад та технологічних комунікацій. Радіус ураження, відповідно до масштабу об’єктів на знімку, охоплює кілька сотень метрів.



«Загальний характер пошкоджень вказує на ланцюгову реакцію вибухів у зоні зберігання та транспортування аміачної селітри», - йдеться у повідомленні.

Dorogobuzh, Smolensk Oblast — Feb 25, 2026



Satellite imagery by @cyber_boroshno показує, що після Української FP-1 drone strike на аммоніум внутрішній продуктивності продукції, з великими випадками відхилення key infrastructure. Сайт розміщений для 10% Росії... pic.twitter.com/EMBzdMHQud — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 26, 2026

Нагадаємо, 25 лютого безпілотники завдали удару по хімзаводу ПАТ «Дорогобуж» у місті Дорогобуж Смоленської області РФ.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»