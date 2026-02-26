ЗСУ вдарили по військових об'єктах на окупованих територіях Донеччини та Запорізької області

Українські військовослужбовці завдали удару по району зосередження живої сили російських окупантів у районі Родиського Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Крім того, було завдано прицільного ураження щодо складу матеріально-технічних засобів росіян в районі Новозлатополя та пункту управління БПЛА в районі Полтавки Запорізької області.



Раніше ми писали, що в мережі розповсюдили відео дорозвідки боєм після знищення складу з 10 тисячами російських FPV-дронів та 10 одиниць техніки.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

