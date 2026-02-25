В сети показали видео уничтожения склада с 10 000 FPV-дронов РФ

Логистический объект с FPV-дронами РФ после удара.

В сети распространили видео доразведки боем после уничтожения склада с 10 тысячами российских FPV-дронов и 10 единиц техники. Запись опубликована в Telegram-канале Ptashka Drones.

Склад с 10 000 российских FPV-дронов после поражения.

В описании к видео указано, что это результат применения FPV-дронов на оптоволокне с дальностью поражения до 50 км.



Автор канала Special Kherson Cat в сети X сообщил, что на видео зафиксирован крупный российский логистический центр после удара волоконно-оптическими FPV-дронами. По его данным, использованная модель производства Ptashka Drones оснащена 50-километровым волоконно-оптическим кабелем.

The same large Russian logistics hub after being destroyed by fiber-optic FPV drones. The FPV model used, produced by Ptashka Drones, is equipped with a 50-km fiber-optic cable. https://t.co/AKZyEPjEkx pic.twitter.com/GFXxDuh40w — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 25, 2026

По имеющимся данным, за почти два месяца 2026 года Российская Федерация применила 10 815 беспилотников. Это почти соответствует общему количеству за весь 2024 год, когда было зафиксировано 11 644 дрона.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»