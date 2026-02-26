Дрони вдарили по хімзаводу у Смоленській області: відео наслідків атаки

Безпілотники завдали удару по заводу добрив у Дорогобужі. Фото: скріншот

Українські дрони завдали удару по хімічному заводу в місті Дорогобуж Смоленської області РФ. У мережі показали наслідки атаки. Про це повідомляє телеграм-канал «КіберБорошно».



«Внаслідок атаки дронів ФП-1 по ділянці виробництва, зберігання та транспортування аміачних добрив стався ланцюг вибухів на майданчику автомобільного транспорту, залізничному терміналі та безпосередньо на складі готової продукції. Також у зоні вибуху опинилися установки з виробництва аміачної селітри», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, через потужну вибухову хвилю було повністю зруйновано одну з естакад і пошкоджено частину сусідніх виробничих установок у радіусі кількох сотень метрів. Уламки, що розлетілися в результаті вибуху, були помітні на значній території.



Крім того, у 2024 році уражений виробничий майданчик забезпечив близько 10% всього виробництва аміачної селітри в Росії.



Раніше ми писали, що 25 лютого вдарили по хімзаводу ПАТ «Дорогобуж» у місті Дорогобуж Смоленської області РФ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

