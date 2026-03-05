Россия атаковала гражданский корабль под флагом Панамы в Черном море: есть раненые члены экипажа

Вечером 4 марта в акватории Черного моря российский беспилотник ударил по гражданскому кораблю под флагом Панамы при выходе из порта города Черноморск Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



Судно перевозило кукурузу.



В результате атаки есть раненые среди членов экипажа. Пострадавших эвакуировали, им оказали помощь.

Напомним, что ночью 3 марта российская авиация сбросила авиабомбы на город Славянск Донецкой области, в результате чего повреждены более 60 домов, есть погибший и раненые.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко