Війська РФ вдарили по вантажівці в Донецькій області

Дрон атакували вантажівку. Фото: Сергій Горбунов

На Донеччині російський дрон «Молнія-2» атакував вантажівку на автодорозі. Обійшлося без поранених. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Близько 11:00 на ділянці автодороги стався удар ворожим безпілотним літальним апаратом типу Молнія-2. Повітряна ціль була спрямована прямо на вантажний автомобіль марки «Газель», що рухався трасою», — зазначив він.



Горбунов уточнив, що внаслідок влучення транспортний засіб отримав значні механічні пошкодження.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»