БПЛА «Лютий» атакував завод «УралХім», але об'єкт не постраждав

Під час атаки на завод «УралХім» у Кірово-Чепецьку (Кіровська область) удар було завдано безпілотником АН-196 «Лютий». Про це повідомляють російські пабліки.
Ціллю удару називалася установка з синтезу аміаку, проте, за даними джерел, об'єкт не постраждав.
Робота підприємства була тимчасово припинена з міркувань безпеки. Однак вже через три дні технологічний процес повністю відновили, і виробництво продовжило роботу в звичайному режимі.
#КіровоЧепецьк , Кіровська обл., 04/03/26: удар невідомого БПЛА по заводу «УралХім», треба повторити https://t.co/VILTxGsvU0 #санкції pic.twitter.com/QVFrc5Aoaj- Necro Mancer (@666_mancer) March 9, 2026
Нагадаємо, 4 березня дрони атакували західну частину філії «КЧХК» АТ «ОХК УРАЛХІМ» у місті Кірово-Чепецьк Кіровської області РФ.
