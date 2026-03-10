БПЛА «Лютий» атакував завод «УралХім», але об'єкт не постраждав

Під час атаки на завод «УралХім» у Кірово-Чепецьку (Кіровська область) удар було завдано безпілотником АН-196 «Лютий». Про це повідомляють російські пабліки.

Ціллю удару називалася установка з синтезу аміаку, проте, за даними джерел, об'єкт не постраждав.



Робота підприємства була тимчасово припинена з міркувань безпеки. Однак вже через три дні технологічний процес повністю відновили, і виробництво продовжило роботу в звичайному режимі.

Нагадаємо, 4 березня дрони атакували західну частину філії «КЧХК» АТ «ОХК УРАЛХІМ» у місті Кірово-Чепецьк Кіровської області РФ.