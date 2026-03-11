Армия РФ ударила по энергетике Донецкой области: часть жителей осталась без света

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В результате удара обесточена часть потребителей в регионе.



«Везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов», – заявили в компании.

Напомним, что 11 марта город Дружковка на Донетчине из-за боевых действий остался полностью без света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко