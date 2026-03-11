Армія РФ вдарила по енергетиці Донецької області: частина жителів залишилася без світла

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Внаслідок удару знеструмлена частина споживачів у регіоні.



«Скрізь, де це зараз дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів», – заявили в компанії.

Нагадаємо, що 11 березня місто Дружківка на Донеччині через бойові дії залишилося повністю без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко