СБУ задержала экс-начальника цеха стратегического предприятия на Донетчине: он корректировал обстрелы РФ

Задержанный экс-начальник цеха стратегического предприятия на Донетчине. Фото: СБУ

В Донецкой области контрразведка Службы безопасности Украины задержала корректировщика обстрелов РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Им оказался завербованный россиянами бывший начальник цеха стратегического предприятия – местного машиностроительного завода.



По материалам производства, мужчина попал в поле зрения оккупантов, когда уволился с предприятия. Тогда на фигуранта вышел и предложил сотрудничество его бывший подчиненный, который еще в 2014 году вступил в вооруженные группировки РФ и выполнял вербовочные задания российских спецслужб.



Согласившись на предложение, агент начал собирать данные о локациях Сил обороны Украины, по которым захватчики готовили удары. Среди приоритетных целей россиян были запасные командные пункты, логистические центры и подразделения БПЛА украинских войск в городе Краматорск и на его окраинах.



Чтобы отследить координаты объектов, агент пешком обходил местность, избегая визуального контакта с военными и правоохранителями. Во время таких вылазок он обозначал на Google-карте обнаруженные локации ВСУ для формирования агентурного «отчета» в РФ. На этом этапе сотрудники СБУ уже документировали каждый шаг фигуранта и заранее обезопасили места базирования украинской армии.



На финальной стадии контрразведывательной операции мужчину задержали. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами работы на Россию.



Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Агент находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ задержала агента РФ, которая наводила авиабомбы на город Славянск Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко