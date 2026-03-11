СБУ затримала ексначальника цеху стратегічного підприємства на Донеччині: він коригував обстріли РФ

Затриманий ексначальник цеху стратегічного підприємства на Донеччині. Фото: СБУ

У Донецькій області контррозвідка Служби безпеки України затримала коригувальника обстрілів РФ. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Ним виявився завербований росіянами колишній начальник цеху стратегічного підприємства – місцевого машинобудівного заводу.



За матеріалами провадження, чоловік потрапив у поле зору окупантів, коли звільнився з підприємства. Тоді на фігуранта вийшов і запропонував співпрацю його колишній підлеглий, який ще у 2014 році вступив до збройних угруповань РФ та виконував вербувальні завдання російських спецслужб.



Погодившись на пропозицію, агент почав збирати дані про локації Сил оборони України, по яких загарбники готували удари. Серед пріоритетних цілей росіян були запасні командні пункти, логістичні центри та підрозділи БПЛА українських військ у місті Краматорськ та на його околицях.



Щоб відстежити координати об'єктів, агент пішки обходив місцевість, уникаючи візуального контакту з військовими та правоохоронцями. Під час таких вилазок він позначав на Google-карті виявлені локації ЗСУ для формування агентурного звіту у РФ. На цьому етапі співробітники СБУ вже документували кожен крок фігуранта та завчасно убезпечили місця базування української армії.



На фінальній стадії контррозвідувальної операції чоловіка затримали. Під час обшуків у нього вилучили смартфон з доказами роботи на Росію.



Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Агент перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко