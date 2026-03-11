Атака на окупований Донецьк: під удар потрапило місце збирання наземних робототехнічних комплексів, загинув майор РФ

Наслідки удару по місцю збирання НРК в окупованому Донецьку. Фото: кадр із відео

8 березня завдали удару по місцю збирання наземних робототехнічних комплексів 1-ї мотострілецької бригади ЗС РФ в окупованому Донецьку. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



Атакована будівля за адресою Київський проспект, 50. Раніше там був автосалон Ford. Вдарили двома БПЛА. Внаслідок атаки почалася детонація боєприпасів.



Загинули троє російських військових, серед них майор, поранення отримали п'ять окупантів, ще один – зник безвісти.

Нагадаємо, що після вибухів у Донецьку 8 березня піднявся густий стовп диму, який було видно у різних районах міста.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко