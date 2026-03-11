Генштаб ЗСУ повідомив про удари по складах палива та командному пункту росіян в Авдіївці, Бердянську та Криму

Ілюстартивне фото

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження кількох військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях. Під удари потрапили склади палива, боєприпасів, нафтобази, зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1» і командний пункт противника.

За даними Генштабу, 10 березня та в ніч на 11 березня підрозділи Сил оборони України провели серію ударів, спрямованих на зниження наступального потенціалу російських військ.



Зокрема, було уражено командний пункт окремої мотострілецької бригади РФ у районі Авдіївки на тимчасово окупованій території Донецької області. Також українські військові вивели з ладу зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1» біля села Багатівка в окупованій частині Запорізької області.



Крім того, ударів було завдано по логістичній інфраструктурі армії РФ. Повідомляється про ураження складу боєприпасів у районі Широкої Балки Донецької області. У Запорізькій області ціллю стали склади матеріально-технічного забезпечення біля Мар'янівки та Пришибу, а також склад безпілотників противника у районі Новозлатополя Запорізької області.



Українські сили також атакували об'єкти паливної інфраструктури. Під удари потрапили склади ПММ у районах Бердянська та Кузнецовки, а також нафтобаза у Бердянську на окупованій частині Запорізької області.

Крім цього, Генштаб повідомив про ураження нафтобаз у районах Джанкоя та Азовського у тимчасово окупованому Криму. За оцінкою українського командування, такі удари спрямовані на підрив постачання та зниження бойових можливостей російських військ на фронті.

Нагадаємо, внаслідок атаки на окупований Донецьк під удар потрапило місце збирання наземних робототехнічних комплексів, загинув майор РФ.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»