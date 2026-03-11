Дружківка залишилася без води

Води у Дружківці немає

У середу, 11 березня, у місті Дружківці Донецької області відсутнє водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



«У зв'язку з відсутністю надходження води до Дружківки, вечірньої подачі не буде», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у відомстві зранку повідомили, що ранкової подачі не було через відсутність електропостачання.



Раніше ми писали, що 11 березня без послуги електропостачання залишилось місто Дружківка Донецької області.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»