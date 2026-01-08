Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven і розпочала постачання Gravehawk

ППО Raven. Ілюстративне фото

Велика Британія офіційно підтвердила передачу Україні 13-ти зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони Raven. Про це повідомляє профільне видання UK Defence Journal.



Зазначається, що системи Raven призначені для прикриття підрозділів поблизу лінії фронту. Вони здатні ефективно протидіяти безпілотникам, а також літакам та вертольотам, що діють на малих та середніх висотах.

Крім цього, Лондон розпочав постачання Україні комплексів ППО Gravehawk. Наразі українська сторона вже отримала дві такі системи, а в перспективі планується передати ще 15 комплексів.



Gravehawk призначені для захисту від далекобійних повітряних атак та використовуються для прикриття критичної інфраструктури та великих міст. Ці системи покликані посилити ешелоновану систему протиповітряної оборони та знизити загрозу ракетних та авіаційних ударів по тилових регіонах країни.

Нагадаємо, міжнародні партнери забезпечили Запоріжжя альтернативними джерелами живлення для підтримки критичної інфраструктури.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»