З початку війни Британія надала Україні 21,8 млрд фунтів допомоги

Велика Британія з початку повномасштабної війни 2022 року надала Україні військової та фінансової допомоги на загальну суму 21,8 млрд фунтів. Про це повідомив секретар Казначейства країни лорд Спенсер Еліотт Лівермор, відповідаючи на запит одного із членів Палати лордів.



Відповідь урядовця опублікована на офіційному сайті британського парламенту.

За словами Лівермора, британський уряд має намір і надалі підтримувати Київ: Лондон зобов'язався щорічно виділяти Україні ще £3 млрд «стільки, скільки потрібно».



За даними Міністерства фінансів Великої Британії, допомога розподіляється за кількома напрямками. Найбільша частина коштів — 13 млрд £ — спрямована на військову підтримку. У цю суму входить, зокрема, £2,26 млрд, виділені в рамках міжнародної програми G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).



Ще до 5,3 млрд фунтів становила невійськова допомога. Вона включає двосторонні проєкти співробітництва та надання фіскальних гарантій. Додатково £3,5 млрд. призначені для покриття витрат на фінансування експорту, пов'язаного з проєктами відновлення інфраструктури та оборонної промисловості України.



Таким чином, значна частина британської підтримки зосереджена на зміцненні обороноздатності України, проте окремі програми також спрямовані на економічну стабільність та майбутню реконструкцію країни.

Нагадаємо, Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven і розпочала постачання Gravehawk.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»