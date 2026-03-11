Російські групи просунулися до шахти «Покровське» на Добропільському напрямку

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

На Добропільському напрямку російські сили зайняли північну частину першої шахти Шахтоуправління «Покровське». Про це повідомив воєнблогер Олег Петренко.



За його даними, після закріплення на території шахти російські малі штурмові групи почали просуватись уздовж балки Городська. Їхньою метою є напрямок до греблі. Однак на цій ділянці вони вже потрапили під удари операторів безпілотників ЗСУ.



Одночасно тривають бої у селищі Гришине. Там зіткнення йдуть за центральну частину населеного пункту, де сторони намагаються закріпитися та витіснити противника з ключових позицій.

Нагадаємо, війська РФ просунулися поблизу селища Удачне та села Ступочки Донецької області.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»