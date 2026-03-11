Російська армія просунулася під Покровськом та Часовим Яром – DeepState

Просування окупантів під Покровськом. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися поблизу селища Удачне та села Ступочки Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також окупанти просунулися біля села Безсалівка на Сумщині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українська армія відбила 21 штурм, зокрема поблизу Удачного.

Нагадаємо, що 10 березня аналітики ISW повідомили про просування українських військ під містом Куп'янськ Харківської області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко