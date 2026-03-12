Бои у Константиновки: опорный пункт потерян, ожидается рост атак в ближайшие недели

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

На Константиновском направлении в Донецкой области зафиксировано продвижение российских сил. По информации военного блогера Олега Петренко, противник сумел занять один из опорных пунктов западнее села Ступочки.



Одновременно продолжается давление на дачные массивы, расположенные к востоку от Константиновки. По словам источника, в ближайшие две недели российские подразделения намерены нарастить интенсивность атак на этом участке фронта.

Усиление штурмовых действий может затронуть не только район Ступочек и восточные подступы к Константиновке, но и населенные пункты Бересток и Ильиновка, расположенные к юго-западу от города.

Отмечается, что эти направления рассматриваются противником как ключевые для дальнейшего продвижения в районе Константиновки.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»