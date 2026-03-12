Войска России обстреляли Дружковку: возник масштабный пожар

11 марта российские оккупанты нанесли удар по городу Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



ВС РФ попали в административное здание. Возник пожар кровли на площади 250 квадратных метров.



Спасатели локализовали огонь. Однако из-за угрозы повторного обстрела пришлось приостановить тушение.

Напомним, что 11 марта российские беспилотники ударили по Краматорску на Донетчине, в результате чего в центре города повреждены многоэтажки.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко