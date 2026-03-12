Российские беспилотники ударили по Краматорску: в центре города повреждены многоэтажки

11 марта в 17:40 российские войска дроном «Молния-2» ударили по частному сектору города Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
Поврежден частный дом.
В 23:55 беспилотник «Герань-2» ударил по центру города. Повреждены две многоэтажки.
Информация о пострадавших не поступала. Над устранением последствий работают аварийные бригады коммунальных предприятий.
Напомним, что утром 11 марта российская авиация сбросила пять авиабомб на центр Краматорска, в результате чего ранена женщина и повреждены почти полсотни многоэтажны домов.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко