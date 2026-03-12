Росія не змогла повністю замістити імпорт у військовій промисловості

Фото: СЗРУ

Росії не вдалося повністю замістити імпортне обладнання у військово-промисловому комплексі. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.



За її даними, російські підприємства змогли збільшити виробництво власних верстатів приблизно до 70%, однак ключові компоненти — системи числового програмного керування та датчики — залишаються імпортними. Залежність від іноземних постачань у цих вузлах сягає 80–95%.



У розвідці зазначають, що фактично йдеться лише про «формальне імпортозаміщення», коли локалізується складання кінцевої продукції, але критичні технології продовжують постачатися з-за кордону.



Станом на лютий 2026 року багато підприємств обробної промисловості РФ не змогли знайти повноцінну заміну іноземним комплектуючим. Бізнес адаптується до санкцій через зниження якості продукції та ефективності виробництва, а також через перебудову технологічних ланцюгів.



Додатковими проблемами залишаються зростання собівартості, обмежені можливості співпраці з постачальниками та скорочення виробничої активності.

Нагадаємо, що спроба російських військових створити власний варіант безпілотника «Баба Яга» виявилася невдалою.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»