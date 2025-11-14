Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россияне провалили запуск дрона «Баба Яга»
14 ноября 2025, 14:48

Россияне попытались запустить свой вариант беспилотника «Баба Яга». Видео попытки запуска аналога украинского ударного гексакоптера Vampire опубликовал официальный Telegram-канал главного редактора «Цензор.Нет» Юрия Бутусова.

«Аппарат S80 готов к взлёту! П***ец, отлеталась...», — отметили в видео захватчики.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки ВС РФ осуществили 4 714 обстрелов, из них 97 — из реактивных систем залпового огня, а также привлекли для поражения 6 059 дронов-камикадзе.

Предположительно, запуск дрона «Баба Яга» провалился из-за перегруза боеприпасами, неравной тяги моторов, неправильной калибровки автопилота и деформации рамы. Аппарат, возможно, не смог удерживать равновесие и сразу завалился после старта.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Войска РФ вывесили флаг на шахте в Мирнограде: ВСУ уничтожили его и пехоту, город под контролем – ДШВ
Бригада газовиков попала под российский обстрел
Войска России ударили по Дружковке: возник пожар, спасатели прятались от беспилотников
Полицейские опубликовали первые кадры после обстрела Киева
Россияне провалили запуск дрона «Баба Яга»
Украина атаковала нефтяной порт и позиции ПВО в Новороссийске
Оккупанты начали массовые квартирные рейды в Херсонской области
Российский беспилотник ударил по центральной площади Краматорска
Дроны РФ ударили по рынку в Черноморске: двое погибших
Массированная атака на Киев: возросло количество погибших и раненых, повреждено посольство Азербайджана
Российские войска оккупировали Степовую Новоселовку в Харьковской области – DeepState
В сеть попало видео запуска модернизированных украинских ракет «Нептун»
Российская армия ночью массированно ударила по Киевской области: ранены шесть человек, среди них ребенок
ПВО сбила 94% дронов и 74% ракет: массированный удар РФ
ССО уничтожили место сосредоточения войск РФ под Покровском
Российские войска ночью атаковали Краматорск: беспилотник ударил вблизи многоэтажки
Россия ночью ракетами и дронами массированно атаковала Киев: погибли четыре человека, почти 30 – ранены
Армия РФ за сутки обстреляла несколько городов Донецкой области: ранены три человека
Украина вернула еще одного ребенка из оккупации
В оккупированном Донецке гремят взрывы, город атакуют дроны
Украинцы с 15 ноября смогут получить 1000 гривен: как можно подать заявку
Бои за Покровск: российские оккупанты несут значительные потери
В РФ заявили, что в Карелии упал самолет Су-30
Самолет Су-27 РФ разбился: экипаж погиб
РФ дважды ударила по Краматорску: ранен молодой парень, есть повреждения
Света снова не будет в большинстве регионов: графики почасовых отключений на 14 ноября
Вашингтон: украинские фирмы помогают Ирану создавать дроны-«шахеды», убивающие украинцев
Свириденко объявила всеобщий аудит государственных компаний
Войска РФ атаковали Николаевскую громаду в Донецкой области
От восстановления до реформ: Европа и Украина строят доверие заново
