Россияне провалили запуск дрона «Баба Яга»

Провал запуска дрона «Баба Яга» РФ.

Россияне попытались запустить свой вариант беспилотника «Баба Яга». Видео попытки запуска аналога украинского ударного гексакоптера Vampire опубликовал официальный Telegram-канал главного редактора «Цензор.Нет» Юрия Бутусова.



«Аппарат S80 готов к взлёту! П***ец, отлеталась...», — отметили в видео захватчики.



Стоит отметить, что за прошедшие сутки ВС РФ осуществили 4 714 обстрелов, из них 97 — из реактивных систем залпового огня, а также привлекли для поражения 6 059 дронов-камикадзе.



Предположительно, запуск дрона «Баба Яга» провалился из-за перегруза боеприпасами, неравной тяги моторов, неправильной калибровки автопилота и деформации рамы. Аппарат, возможно, не смог удерживать равновесие и сразу завалился после старта.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»